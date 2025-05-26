Бесплатную воду можно получить в столичном транспорте из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Бесплатная раздача воды началась в городском транспорте Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, инспекторы ЦОМП с 15:00 раздают воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

С 13:00 воду также предлагают на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота. Кроме того, с 15:00 бутылки воды могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах.

При этом с 14:00 до 17:00 воду можно получить на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станции Тушинская МЦД-2. С 14:00 пассажирам предлагают воду на Ленинградском вокзале и на станции Зеленоград-Крюково МЦД-3.

Бутилированную воду раздают и на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

"В последние дни температура в столице достигала высоких показателей. Чтобы пассажирам было проще переносить жару, мы бесплатно раздаем питьевую воду, также рекомендуем избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени", – указал Ликсутов.

Ведомство указало, что при необходимости список станций будет обновляться.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве на вечер понедельника, 26 мая, из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать с 16:00 до 19:00. По данным синоптиков, местами воздух прогреется до 30 градусов.

При этом до 21:00 в Москве прогнозируется ветер с порывами до 17 метров. В связи с этим горожан попросили быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На фоне жары в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Также следует носить головной убор и пить больше воды.

