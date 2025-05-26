Синоптик Тишковец: первый день лета в Москве начнется с "канонады гроз"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Грозовые дожди ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, во вторник и среду, 27 и 28 мая, и большую часть четверга, 29 мая, в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков. В эти дни ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью сохранится на уровне 13–16 градусов тепла, а днем – 25–28 градусов. Это на 5–6 градусов выше нормы, отметил Тишковец.

Однако закончится неделя грозовыми дождями, предупредил синоптик. По его словам, это произойдет из-за неустойчивости атмосферы. Столбик термометра в пятницу, 30 мая, продержится на уровне плюс 24–27 градусов, но в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, опустится до плюс 20 градусов.

"Первый день лета начнется с умеренного тепла и возвестит о себе канонадой гроз", – подчеркнул Тишковец.

В понедельник, 26 мая, в столице ожидается жаркая и малооблачная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

МЧС попросило москвичей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни горожанам следует носить головной убор и пить больше воды.

