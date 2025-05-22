Синоптик Цыганков: в 2025 году аномально жаркое лето ожидается в регионах Урала

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жаркие периоды летом ожидаются в подверженных этому регионах России. Однако говорить о единой температурной картине для всей страны невозможно, сообщает газета "Известия", ссылаясь на начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Эксперт рассказал, что аномальная жара в этом году прогнозируется в южных районах Урала, включая Челябинск и Курган, а также в южной части СФО – Томской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Формирующиеся жаркие воздушные массы в Иране, Пакистане, Афганистане и Индии могут достигать даже Якутии.

"Когда устойчивый поток выносит этот раскаленный воздух через Среднюю Азию на нашу территорию, мы получаем периоды аномальной жары продолжительностью от месяца до полутора", – отметил Цыганков.

Как уточнил синоптик, аномальная жара для всех регионов разная. Для каких-то территорий экстремальными считаются 40 градусов, а для других – 25.

В Москве до конца мая температура будет составлять 20–25 градусов. Цыганков отметил, что этим летом столицу также ждет период влияния южного потока продолжительностью около 1–1,5 месяца. Однако точный период спрогнозировать невозможно. Метеоролог объяснил, что никакие технологии не могут сделать долгосрочные прогнозы погоды. Уверенно можно говорить только о погоде в ближайшие недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию об ожидающемся в столичном регионе "невероятно жарком лете". Летом на Русской равнине температура воздуха будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Он также уточнил, что существует вероятность небольшого дефицита осадков в 10–20%.

