Понижение температуры воздуха ожидается в Москве 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ожидается очередное понижение температуры в понедельник, 26 мая. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильных холодов ждать не стоит, но понижение температуры произойдет примерно на 4 градуса. Показатель составит плюс 18–23 градуса", – отметили эксперт.

Синоптик подчеркнул, что это предварительный прогноз, однако вероятность понижения температуры будет велика.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве наступит с 27 мая. Как правило, в эти дни среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов.

Между тем летом температура в России в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Засуха возможна в некоторых регионах страны. По мнению синоптиков, такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.