Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Месячная норма осадков досрочно перевыполнена в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.

По словам синоптика, в ночь на вторник, 20 мая, в осадкометры метеорологов базовой метеостанции на ВДНХ попало 4 миллиметра небесной влаги. В результате общее количество осадков достигло 61,1 миллиметра, что на 0,1 миллиметра выше майской климатической нормы.

Леус отметил, что небольшие дожди прошли 20 мая и после производства наблюдений за количеством осадков, так что по вечерним данным превышение над нормой станет более заметным.

"Следующие заслуживающие внимания дожди ожидают столицу лишь в начале новой недели, так что встречаем тепло и начало метеорологического лета", – говорится в публикации.

Потепление в Москве и Подмосковье ожидается уже в среду, 21 мая, рассказал радио КП синоптик Александр Ильин.

"Во вторник (20 мая. – Прим. ред.) днем в Москве всего 12–14 градусов и дожди. В ночь на среду (21 мая. – Прим. ред.) температура понизится до 3–8 градусов. А дальше перспективы хорошие, погода набирает обороты", – сказал специалист.

По прогнозу Гидрометцентра, 21 мая воздух в столице прогреется до 18–20 градусов, однако ожидаются дожди. В четверг, 22 мая, температура достигнет 22 градусов, будет сухая и солнечная погода.

"В пятницу, 23 мая, 25 градусов без намека на дожди. Такая же красота, 25–26 градусов, ожидается и в выходные (24 и 25 мая. – Прим. ред.)", – добавил Ильин.

Летом температура в России в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Засуха возможна в некоторых регионах страны, указали синоптики. По их мнению, такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников. В Арктике же прогнозируется самое сильное превышение климатической нормы за лето.