Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в начале лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая и солнечная погода ожидается в Московском регионе в начале лета. Об этом в телеграм-канале написала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.

"И первый дождь в Москве наиболее вероятен только 4–5 июня, с подходом циклона", – уточнила Позднякова.

Тем временем в столице уже досрочно выполнена месячная норма осадков. Как рассказал синоптик Михаил Леус, 20 мая общее количество небесной влаги составило 61,1 миллиметра, что на 0,1 миллиметра выше майской климатической нормы. При этом, уточнил он, следующие сильные дожди прогнозируются лишь в начале следующей недели.