Синоптик Тишковец назвал чушью сведения о "невероятно жарком" лете в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг в своем телеграм-канале информацию об ожидающемся в столичном регионе "невероятно жарком лете".

"Это чушь!" – отметил синоптик.

По его словам, летом на Русской равнине температура воздуха будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Тишковец также уточнил, что существует вероятность небольшого дефицита осадков в 10–20%.

"Лето в средней полосе России будет хорошее", – заключил Тишковец.

По прогнозам метеорологов, в летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.

Кроме того, потепление также возможно в районе акваторий Карского моря, моря Лаптевых и на их побережье – в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Якутии. Также возможна засуха в некоторых регионах, например в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и многих других городах.

