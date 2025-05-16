Синоптик Позднякова спрогнозировала 30-градусную жару в Москве в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха до плюс 30 градусов ожидается в Москве в июне. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Таким образом, как указала синоптик, июнь в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. При этом Позднякова напомнила, что в прошлом году в первые и последние дни июня в Москве столбик термометра поднимался выше 30 градусов, а многолетняя среднемесячная температура составляла 17,4 градуса.

Кроме того, по ее словам, в июне возможен дефицит осадков.

"И следующие месяцы лета настраивают москвичей на тепло и дефицит осадков. Так что отдохнуть и погреться можно будет летом и в Подмосковье", – заключила Позднякова.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупредил, что к концу XXI века в Москве ожидается повышение средней летней температуры примерно на 3–4 градуса. Однако, по его словам, количество осадков останется примерно таким же, с небольшим снижением. Он добавил, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться.

