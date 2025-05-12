Климатолог Кокорин: к концу XXI века лето в Москве станет теплее, а зима будет дождливее

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу XXI века в Москве ожидается повышение средней летней температуры примерно на 3–4 градуса, считает эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

Однако количество осадков останется примерно таким же, с небольшим снижением, уточнил он, добавив, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться.

При этом зимы, согласно прогнозу Кокорина, станут более мягкими и дождливыми. По его словам, средняя температура в холодный сезон может достичь 5 градусов тепла, а весной вырастет максимум на 3 градуса.

"Хотя где-то до 20% зим будут такие же, как сейчас, – со снегом и морозами. Но в целом будет очень влажная, дождливая, теплая зима", – добавил эксперт в беседе с Агентством "Москва".

Изменения климата повлекут за собой более частое возникновение в Московском регионе летом торнадо и сильных ветров, рассказывал ранее Кокорин. Однако он пояснил, что для Москвы и области это не будет характерным явлением.

Метеорологи, в свою очередь, предполагают, что, помимо ливней и гроз, установятся пиковые показатели температуры по всей России. Например, первый летний месяц может стать аномально жарким.

