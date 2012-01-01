Инфекционист Мескина допустила появление новых опасных грибков в России

Смертоносные грибки могут расширить свой ареал обитания из-за глобального потепления, предупредили западные ученые. Грозит ли России вторжение патогена и какие еще опасности несет изменение климата, разбиралась Москва 24.

Расширение границ

Глобальное потепление может привести к тому, что смертоносные грибки распространятся на большей части Европы, сообщили СМИ со ссылкой на исследование ученых Манчестерского университета. Особое внимание специалисты уделили патогенам рода Aspergillus, которые могут успешно размножаться в человеческом организме и приводить к развитию серьезных заболеваний, особенно со стороны дыхательной системы.

По словам представителя университета Нормана ван Рейна, грибковые инфекции в будущем станут причиной огромного количества смертей по всему миру. В частности, подвид Aspergillus fumigatus – наиболее опасный для человека – к 2100 году может увеличить территорию присутствия на 77%, что будет угрожать более 9 миллионам человек только на европейском континенте.





Норман ван Рейн научный сотрудник Манчестерского университета Мы говорим о сотнях тысяч жизней и континентальных сдвигах в распределении видов. Где что будет расти и чем люди будут заражаться совершенно изменится через 50 лет.

Расширение ареала некоторых видов грибков несет и экономическую угрозу, подчеркивают СМИ. Например, Aspergillus flavus, который поражает зерновые культуры, может распространиться по территориям северного Китая, Скандинавии, Аляски и даже России. При этом он может исчезнуть из Африки и Бразилии (своей текущей среды обитания), что изменит местные экосистемы.

Масштабы преувеличены?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Москвой 24 подтвердила, что изменения климата могут благоприятно сказаться на распространении грибков. Прежде всего, патогены начнут размножаться быстрее в условиях более теплых температур.

"А чем больше грибков будет в окружающей среде, тем выше риск попадания их спор в человеческий организм, что способно спровоцировать инфекцию", – указала специалист.





Елена Мескина врач-инфекционист Серьезное потепление на территории России теоретически может привести к тому, что здесь распространятся грибки, характерные для более южных регионов. К примеру, бластомицеты или Histoplasma, которые в основном распространены в южных тропических странах и вызывают бластомикоз и гистоплазмоз.

Мескина разъяснила, что грибки в большей степени опасны для пациентов с хроническими заболеваниями легких и иммунодефицитом, а также аллергиков. А вот здоровые люди, как правило, в меньшей степени подвержены подобным инфекциям. Поэтому даже более широкое распространение этих организмов не несет высоких эпидемиологических рисков, указала врач.

В свою очередь эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в беседе с Москвой 24 указал, что глобальное потепление может сказаться и на более широком распространении некоторых вирусных инфекций, которые в настоящее время характерны лишь для тропических широт.

"Из-за благоприятного климата комары и клещи начинают мигрировать из более южных регионов в северные. А вместе с ними приходят и различные вирусные инфекции, передающиеся укусами", – пояснил специалист.





Вадим Покровский эпидемиолог, инфекционист Например, в прошлом году в центральной части России фиксировались случаи лихорадки Западного Нила, которой, в том числе, можно заразиться через паразитов.

Покровский подчеркнул, что в связи с глобальным потеплением эпидемиологическая ситуация и в России, и в мире будет меняться. Этот факт требует тщательного контроля специалистов из абсолютно разных областей, заключил эксперт.

