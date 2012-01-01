Академик Онищенко: наибольший риск новой эпидемии несут мутации оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения провела учения по готовности к новой пандемии: ученые из разных стран боролись с вирусом "мамонтовой оспы". И хотя сценарий вымышленный, проблема перед человечеством стоит вполне реальная, предостерегают зарубежные эксперты. Грозит ли миру эпидемия древних вирусов, разбиралась Москва 24.

Секстиллион новых вирусов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения по противостоянию новой мировой пандемии, в которых приняли участие 15 государств, сообщают зарубежные СМИ. Страны боролись с распространением смертельной "мамонтовой оспы", вспышка которой произошла из-за раскопок туши животного в арктической тундре.

Несмотря на то что кейс вымышленный, угроза высвобождения древних вирусов из вечной мерзлоты вполне реальна в условиях глобального потепления, предупреждают ученые. Более того, реальные случаи уже были. Исследователи приводят в пример вспышку сибирской язвы в России на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году: по их мнению, жаркое лето привело тогда к тому, что споры высвободились изо льдов и заразили оленей, которые в свою очередь передали инфекцию человеку.

В то же время за последние годы ученым в Сибири удалось извлечь из вечной мерзлоты несколько штаммов вирусов (возраст некоторых превысил 40 тысяч лет), которые все еще способны заражать живые клетки. Образцы назвали зомби-вирусами. Исследователи указали: если бы патогены изо льда бесконтрольно попали в человеческую экосистему, страшной эпидемии было бы не избежать. Ведь у человека нет естественных механизмов для борьбы с древними инфекциями.

Специалисты также подсчитали, что при нынешних темпах таяния ледников из вечной мерзлоты ежегодно высвобождаются четыре секстиллиона различных клеток. И хотя только один из ста древних микроорганизмов может быть патогенным, их огромный объем повышает вероятность опасной эпидемии.

"Разный генетический код"

О рисках новой пандемии в ВОЗ предупреждают уже не первый раз. Однако эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 отметил, что готовиться к ней нужно, отталкиваясь от более реалистичных сценариев, чем "мамонтовая оспа".

"Необходимо обратить внимание на те вирусы, которые у нас циркулируют сейчас, которые реально, а не теоретически, опасны сегодня", – заявил Онищенко.





Геннадий Онищенко эпидемиолог В данный момент наибольшая вероятность возникновения эпидемии из-за мутации оспы обезьян. У нас возможно превращение ее в более опасную, чем натуральная или черная оспа, которая циркулировала в прошлом веке.

Что касается микроорганизмов из вечной мерзлоты, они вряд ли будут сильно опасны для человека, заявил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

"Вирусы не могут жить вне живых организмов. И те агенты, которые разморозятся вместе с телами мамонтов, будут опасны скорее для их потомков, например слонов. С людьми у них слишком разный генетический код", – рассказал специалист.

Говоря об останках предков человека, в них действительно могли сохраниться патогенные микроорганизмы, опасные для будущих поколений. Однако у современных людей не исключена наследственная защита к ним, уточнил Покровский.





Вадим Покровский эпидемиолог и инфекционист Древние столкнулись с вирусами, переболели, и у них развился иммунитет. И те, кто не умер от какой-либо инфекции, передали устойчивость своим потомкам. Она могла дойти и до наших поколений.

При этом эксперимент ВОЗ Покровский все равно назвал поучительным. В организации показали теоретические последствия неправильного подхода к работе с останками древних организмов. Несмотря на то что вероятность заразиться патогенами из вечной мерзлоты низкая, она все-таки есть, поэтому ко всем находкам нужно относиться бережно и с осторожностью, заключил Покровский.