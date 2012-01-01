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17 апреля, 17:52

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Академик Онищенко: наибольший риск новой эпидемии несут мутации оспы обезьян

Спящие ячейки: грозит ли миру пандемия древних зомби-вирусов

Всемирная организация здравоохранения провела учения по готовности к новой пандемии: ученые из разных стран боролись с вирусом "мамонтовой оспы". И хотя сценарий вымышленный, проблема перед человечеством стоит вполне реальная, предостерегают зарубежные эксперты. Грозит ли миру эпидемия древних вирусов, разбиралась Москва 24.

Секстиллион новых вирусов

Фото: depositphotos/peshkova

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения по противостоянию новой мировой пандемии, в которых приняли участие 15 государств, сообщают зарубежные СМИ. Страны боролись с распространением смертельной "мамонтовой оспы", вспышка которой произошла из-за раскопок туши животного в арктической тундре.

Несмотря на то что кейс вымышленный, угроза высвобождения древних вирусов из вечной мерзлоты вполне реальна в условиях глобального потепления, предупреждают ученые. Более того, реальные случаи уже были. Исследователи приводят в пример вспышку сибирской язвы в России на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году: по их мнению, жаркое лето привело тогда к тому, что споры высвободились изо льдов и заразили оленей, которые в свою очередь передали инфекцию человеку.

В то же время за последние годы ученым в Сибири удалось извлечь из вечной мерзлоты несколько штаммов вирусов (возраст некоторых превысил 40 тысяч лет), которые все еще способны заражать живые клетки. Образцы назвали зомби-вирусами. Исследователи указали: если бы патогены изо льда бесконтрольно попали в человеческую экосистему, страшной эпидемии было бы не избежать. Ведь у человека нет естественных механизмов для борьбы с древними инфекциями.

Специалисты также подсчитали, что при нынешних темпах таяния ледников из вечной мерзлоты ежегодно высвобождаются четыре секстиллиона различных клеток. И хотя только один из ста древних микроорганизмов может быть патогенным, их огромный объем повышает вероятность опасной эпидемии.

"Разный генетический код"

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

О рисках новой пандемии в ВОЗ предупреждают уже не первый раз. Однако эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 отметил, что готовиться к ней нужно, отталкиваясь от более реалистичных сценариев, чем "мамонтовая оспа".

"Необходимо обратить внимание на те вирусы, которые у нас циркулируют сейчас, которые реально, а не теоретически, опасны сегодня", – заявил Онищенко.

В данный момент наибольшая вероятность возникновения эпидемии из-за мутации оспы обезьян. У нас возможно превращение ее в более опасную, чем натуральная или черная оспа, которая циркулировала в прошлом веке.
Геннадий Онищенко
эпидемиолог

Что касается микроорганизмов из вечной мерзлоты, они вряд ли будут сильно опасны для человека, заявил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

"Вирусы не могут жить вне живых организмов. И те агенты, которые разморозятся вместе с телами мамонтов, будут опасны скорее для их потомков, например слонов. С людьми у них слишком разный генетический код", – рассказал специалист.

Говоря об останках предков человека, в них действительно могли сохраниться патогенные микроорганизмы, опасные для будущих поколений. Однако у современных людей не исключена наследственная защита к ним, уточнил Покровский.

Древние столкнулись с вирусами, переболели, и у них развился иммунитет. И те, кто не умер от какой-либо инфекции, передали устойчивость своим потомкам. Она могла дойти и до наших поколений.
Вадим Покровский
эпидемиолог и инфекционист

При этом эксперимент ВОЗ Покровский все равно назвал поучительным. В организации показали теоретические последствия неправильного подхода к работе с останками древних организмов. Несмотря на то что вероятность заразиться патогенами из вечной мерзлоты низкая, она все-таки есть, поэтому ко всем находкам нужно относиться бережно и с осторожностью, заключил Покровский.

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