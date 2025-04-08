Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о неизбежности новой пандемии

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия рано или поздно случится. Это не "теоретический риск", а эпидемиологическая определенность, сообщил он на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

Во время выступления Гебрейесус напомнил о тяжелых последствиях вспышки коронавируса в мире. При этом он добавил, что следующая пандемия "не будет ждать".

"По официальным данным, (от COVID-19. – Прим. ред.) погибли 7 миллионов человек, но мы оцениваем истинное число в 20 миллионов. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более 10 триллионов долларов в мировой экономике", – приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

Гебрейесус считает, что новая пандемия может разразиться через 20 лет, а может и завтра. Он призвал готовиться к любому возможному сценарию, достигая консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении. По его мнению, подобный договор не будет ущемлять суверенитет какого-либо члена ВОЗ, а наоборот укрепит национальный суверенитет и международные действия.

В начале апреля Гебрейесус уже предупреждал, что новая пандемия опасной болезни может появиться в мире уже "завтра". Для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения глава ВОЗ призвал выработать общий подход к общим угрозам и скоординированные усилия.

Ранее сообщалось, что власти Франции вводят "Белый план" действий из-за быстрого распространения вируса чикунгунья на острове Реюньоне. Это экстренная мера для сдерживания эпидемии.