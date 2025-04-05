Глава офиса в РФ: ВОЗ с оптимизмом следит за созданием российских вакцин от рака

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с большим оптимизмом наблюдает за процессом разработки российских вакцин от рака, рассказал в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

По его словам, организация отслеживает новости о всех последних разработках и приветствует достижения в области лечения и профилактики онкологических заболеваний.

Разработка вакцины ведется совместно с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Препарат будет изготавливаться персонально на основе опухолевых клеток конкретного пациента.

Персональная вакцина от рака может стать доступна пациентам через 2,5 года, сообщил ранее главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн. При этом она будет бесплатной. Каприн отметил, что уже набраны добровольцы для клинических исследований.