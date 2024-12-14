Онколог Каприн: российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

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Вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн в эфире "Радио России".

Он отметил, что все новые препараты от онкозаболеваний стоили дорого, когда выходили на рынок. Однако, по его словам, новая вакцина не должна быть "лекарством для избранных".

Ранее сообщалось, что готовится запуск двух типов вакцин против рака, одна из них - мРНК-вакцина. Каприн рассказал, что работа идет совместно с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александром Гинцбургом. Вакцины будут изготавливаться персонально на основе опухолевых клеток у конкретного пациента.

Между тем в американском Университете Эмори разрабатывают препарат, существенно повышающий эффективность профилактики ВИЧ. Недавно он прошел последнюю стадию испытаний.