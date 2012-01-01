Врач Есаков назвал основные причины развития онкологии

Современный образ жизни может негативно влиять на функции организма. По каким причинам возникает рак, рассказал в программе "Доктор 24" заведующий онкологическим отделением № 3 Онкоцентра № 1 Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Юрий Есаков.

Рак "молодеет"?

В организме здорового человека ежесекундно образуются поврежденные клетки, отметил Юрий Есаков. Это естественный биологический процесс, который может приводить к развитию опухоли. В некоторых случаях патология связана со старением, а иногда – с дисфункцией клеточных единиц, после чего организм их удаляет.

Нередко онкология возникает из-за общего угасания биологической системы, однако все чаще злокачественные опухоли появляются у молодежи.





Юрий Есаков заведующий онкологическим отделением № 3 Онкоцентра № 1 Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Хотя говорить об этом поколении пока преждевременно, я уверен, что в каждой стране имеются свои статистические данные о реальных цифрах заболеваемости. К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с опухолевыми образованиями, включая рак, даже у людей младше 30 лет.

Врач отметил: молодое поколение ответственно относится к здоровью и регулярно проходит диспансеризацию, что позволяет выявить рак на ранней стадии. Однако статистика заболеваемости растет не по этой причине.

Факторы риска

Есаков напомнил, что онкологический процесс запускается не из-за появления поврежденных клеток, а ослабления организма. То есть даже дефицит сна может спровоцировать болезнь.





Юрий Есаков заведующий онкологическим отделением № 3 Онкоцентра № 1 Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Помимо этого, основными факторами риска являются генетическая предрасположенность, а также совокупность стрессовых обстоятельств.

Вовремя отследить проблему помогут регулярные обследования. Также врач отметил, что у молодых людей может быть повышен риск развития опухоли из-за наследственности. Обычно к таким типам онкологии относят заболевания молочных желез и яичников.

Есаков посоветовал проходить генетические тестирования: это особенно важно, если у родственников были злокачественные болезни.