Эндокринологи назвали главную опасность приема "Оземпика" и его аналогов

В России выросли продажи препаратов для лечения сахарного диабета. Однако скупают их в основном те, кто не страдает никаким заболеванием, а лишь мечтает похудеть. О том, как работает лекарство и какие есть побочные эффекты у такого способа снизить вес, – в материале Москвы 24.



Диабет или ожирение

В России зафиксировали рост продаж лекарств на основе семаглутида, который в том числе продается под маркой "Оземпик", сообщил РБК. Изначально препарат создали для лечения сахарного диабета второго типа, однако со временем выяснилось, что он также способствует снижению веса.

Согласно данным аналитиков, за восемь месяцев 2024 года в России продали 829,9 тысячи упаковок препаратов с семаглутидом. Выручка за это время составила 4,9 миллиарда рублей. При этом отмечается, что в прошлом году компании продали 206,8 тысячи упаковок на 2,1 миллиарда, а в 2022-м за весь год россияне скупили 497,9 тысячи коробок на основе семаглутида на 3,9 миллиарда рублей.

Отмечается, что большую часть продаж в этом году обеспечили отечественные аналоги, которые появились на полках аптек после ухода "Оземпика" из РФ в 2023 году. В СМИ даже появилась информация, что производители не могут обеспечить спрос, но Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке в аптеках аналогов "Оземпика".

Откуда такой спрос?

Успех препаратов среди россиян, борющихся с лишним весом, Москве 24 объяснили эксперты. По словам врача-эндокринолога Федора Радугина, входящий в их состав семаглутид относится к группе агонистов глюкогоноподобного пептида-1 (ГПП-1), которые снижают массу тела за счет влияния на пищевое поведение.

"Препараты подавляют пищевой рефлекс, желание больше есть", – отметил он.

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Петрова добавила, что благодаря воздействию на определенные рецепторы такие препараты участвуют в контроле аппетита в целом. В связи с этим лекарства могут минимизировать уровень психологического стресса стройнеющего пациента, отметила она в беседе с Москвой 24.

Однако врачи подчеркнули, что у препарата есть побочные эффекты.

Наталья Петрова врач-эндокринолог, диетолог Чаще всего пациенты, принимающие "Оземпик" или его аналоги, жалуются на диарею или запор, вздутие, а также тошноту, рвоту, головокружение и повышенную утомляемость.

Помимо этого, может проявиться и индивидуальная реакция, подчеркнула Петрова.

"Например, при назначении "Оземпика" нужно учитывать такие нюансы, как семейный анамнез: препарат не показан к применению пациентам, у родственников которых медуллярный рак щитовидной железы", – подчеркнула она.

Эксперты предупредили, что только врач может определить показания и противопоказания, поэтому перед применением необходимо обратиться к специалисту и таким образом избежать неоправданных рисков.