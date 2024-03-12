Терапевт озвучила главные симптомы сахарного диабета

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Основные симптомы сахарного диабета второго типа – жажда, резкая потеря веса, учащенное мочеиспускание, особенно по ночам. Об этом заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова, сообщает News.ru.

Она отметила, что желание постоянно есть сладкое не говорит о развитии сахарного диабета. Скорее, продолжила она, это свидетельствует о повышенном расходе энергии при физической или умственной нагрузке, поскольку глюкоза – основной источник питания нервной и мышечной тканей организма.

Пивоварова рекомендовала для профилактики этого заболевания ограничивать потребление сахара. Врач рассказала, что максимально рекомендуемое ежедневное количество сахара для взрослых составляет 30 граммов (семь чайных ложек), учитывая наличие глюкозы во фруктах, овощах и других продуктах.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что москвичи с диабетом будут обеспечены бесплатными новыми глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови. Забрать их можно весной в столичных аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача, указала она.

Московские пациенты с диабетом получат бесплатные глюкометры весной