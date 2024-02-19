Бесплатные глюкометры начнут выдавать москвичам с диабетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы с диабетом будут обеспечены бесплатными новыми глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, контроль уровня сахара – ежедневная рутина для людей с диабетом, от которой зависит не только здоровье, но и жизнь. Для выполнения этой задачи важно, чтобы у москвичей всегда были рядом необходимые инструменты, поэтому, продолжила она, их обеспечивают специальными тест-полосками.

Ракова указала, что в прошлом году началась программа по обеспечению льготных категорий граждан глюкометрами, в этом году она станет массовой. В итоге все горожане смогут пользоваться бесплатными новыми глюкометрами, забрать которые можно будет в начале весны в столичных аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача, заключила заммэра.

Отмечается, что выданное устройство при согласии пациента будет автоматически направлять данные измерений в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), что позволит медработнику видеть актуальную информацию о здоровье, фиксировать все изменения и контролировать состояние человека. Если врач заметит серьезные отклонения, он пригласит пациента на внеплановый прием, выяснит причину ухудшения самочувствия, при необходимости направит на дополнительные обследования и скорректирует лечение.

Ранее врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал, как заметить развивающийся диабет без сдачи анализов. С его слов, у человека могут появиться сухость во рту, которая продолжается в течение дня, учащенное мочеиспускание по ночам, резкое похудение, выпадение волос, запах ацетона изо рта. Он подчеркнул, что при появлении подозрительных симптомов нужно обратиться к врачу для постановки точного диагноза.

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