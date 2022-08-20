Россиянам объяснили, как заподозрить высокий сахар в крови без анализов

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Повышенный уровень сахара в крови является предвестником сахарного диабета, напомнил врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж.

По его словам, заподозрить это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к медикам.

"Симптомов повышенного сахара достаточно много. Начиная с сухости во рту в течении дня, учащенного мочеиспускания в ночное время (два, три или четыре раза человек ходит в туалет), зуда. Есть определенная симптоматика у мужчин и женщин", – приводит его слова агентство "Прайм".

Также к признакам, которые могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови, относят резкое похудение при сохранении привычного образа жизни, выпадение волос и запах ацетона изо рта. В то же время Альфарадж подчеркнул, что данные симптомы могут быть и не связаны с диабетом или преддиабетным состоянием, поэтому необходимо сдать анализ при помощи глюкометра или в лаборатории.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, что обычно к диабету приводит неправильное питание с большим количеством углеводов, отсутствие физической активности, стресс и прием некоторых лекарств. При этом часто болезнь развивается незаметно.

Врач подчеркнула, что взять глюкометр, проверить уровень сахара в крови и при необходимости обратиться к врачу следует при наличии следующих симптомов: сухости во рту, жажды, повышенного потоотделения, увеличения веса, учащенного мочеиспускания и покалывания в пальцах.

