Диетолог предупредила о неожиданной опасности свеклы

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Отварную свеклу не рекомендуется есть при сахарном диабете и инсулинорезистентности из-за высокого гликемического индекса такого продукта. Об этом Москве 24 рассказала диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.





Зоя Богданова диетолог, нутрициолог Если проблемы с диабетом, с обменными процессами, то нужно учитывать тот факт, что гликемический индекс свеклы возрастает после того, как она подвергается термической обработке. Из-за того что простые крахмалы полностью растворяются, сахара очень быстро впитываются в кровоток.

По словам Богдановой, воздержаться от употребления этого корнеплода стоит и тем, у кого есть недуги, связанные с мочевыделительной системой.

"Щавелевая кислота, которая входит в состав свеклы, может спровоцировать обострение мочекаменной болезни – оксалурии. Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы не стоит употреблять свеклу и лечить заболевание свекольным соком", – предупреждает нутрициолог.





Зоя Богданова диетолог, нутрициолог Проблема свеклы еще в том, что она мешает усвоению кальция. Если есть остеопороз или предрасположенность к нему, то свеклой лучше не увлекаться.

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