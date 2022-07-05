Врач перечислила самые вредные для организма крупы

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления.
Самой вредной специалист назвала манную крупу. По ее словам, это не только высокоуглеводный, но и высокоглютеновый продукт, поскольку он сделан из пшеницы.
"Глютен – это клей, который в итоге цементирует микроворсинки тонкого кишечника, выключая его из работы, из переваривающей и усваивающей функции. Поэтому такими продуктами злоупотреблять нельзя", – говорит диетолог.
Специалист не советует употреблять и белый рис, поскольку он прошел обработку и лишился полезной оболочки.
"Ценность круп заключается в оболочке, которая наполнена витаминами, минералами и работающей клетчаткой. Все крупы, которые подвержены максимальной переработке, ставшие рафинированным продуктом, которые в природе не встречаются, идут в большей степени во вред организму, а не на пользу", – отмечает эксперт.
Кроме того, специалист не рекомендует употреблять каши быстрого приготовления, так как в них содержится много сахара.
"Те каши или крупы, которые также максимально переработаны, где от зерна осталась только крахмалистая часть и добавлены пищевые красители, улучшители вкуса или сухое молоко. Они, как правило, в магазинах продаются в пакетиках. Они не только обладают низкой питательной ценностью, но и идут максимально во вред из-за большого количества сахара в составе", – объяснила Королева.
Ранее россиян предупредили об опасности чрезмерного потребления овсянки. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это может привести к тому, что из организма будут выводиться полезные вещества. В частности, речь идет про железо, калий, магний, кальций и цинк. Эксперт посоветовала употреблять овсянку не чаще трех раз в неделю.
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