Диетолог опровергла мифы о пользе некоторых популярных продуктов

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Обезжиренные йогурт и молоко, банановые чипсы и мюсли, которые принято считать полезными, на самом деле могут нанести серьезный вред здоровью, рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу".
По словам специалиста, при обезжиривании йогурта или молока используются технологии, снижающие количество белка.
Не самым полезным продуктом являются и мюсли, подчеркнула диетолог, поскольку обработанные хлопья очень быстро повышают сахар в крови. Это приводит к тому, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин, еда расщепляется, а человек снова хочет есть.
Эксперт также посоветовала совсем исключить из рациона банановые чипсы, поскольку в них содержится несколько видов сахара – сахароза, глюкоза и фруктоза. Сами же чипсы делаются в панировке, а из-за тепловой обработки в них образуется большое количество трансжиров.
Таким образом, рассказала Кононенко, банановые чипсы способствуют ожирению, нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление. Источниками трансжиров также являются колбасы и сосиски.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, повышающие настроение. Среди них – овсянка, помидоры и индейка.
"Городской стандарт": йогурт
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