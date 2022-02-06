Диетолог опровергла мифы о пользе некоторых популярных продуктов

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Обезжиренные йогурт и молоко, банановые чипсы и мюсли, которые принято считать полезными, на самом деле могут нанести серьезный вред здоровью, рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в интервью "Пятому каналу".

По словам специалиста, при обезжиривании йогурта или молока используются технологии, снижающие количество белка.

Не самым полезным продуктом являются и мюсли, подчеркнула диетолог, поскольку обработанные хлопья очень быстро повышают сахар в крови. Это приводит к тому, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин, еда расщепляется, а человек снова хочет есть.

Эксперт также посоветовала совсем исключить из рациона банановые чипсы, поскольку в них содержится несколько видов сахара – сахароза, глюкоза и фруктоза. Сами же чипсы делаются в панировке, а из-за тепловой обработки в них образуется большое количество трансжиров.

Таким образом, рассказала Кононенко, банановые чипсы способствуют ожирению, нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление. Источниками трансжиров также являются колбасы и сосиски.

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