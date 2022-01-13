Нутрициолог объяснила, когда пальмовое масло безвредно

Фото: Zuma\TASS/Zikri Maulana
Пальмовое масло само по себе не несет вреда для организма человека, заверила нутрициолог Екатерина Маслова РИА Новости.
Как рассказала специалист, люди на протяжении тысячелетий получали данный продукт из плодов масличной пальмы.
По словам нутрициолога, пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Маслова предупредила, что злоупотребление продуктом грозит повышением уровня холестерина.
"Если же соблюдать меру и не превышать дозу в 10–20 граммов в день, то все со здоровьем будет хорошо. Но речь идет исключительно о натуральном пальмовом масле", – подчеркнула эксперт.
Как пояснила специалист, главная проблема пальмового масла в современном мире заключается в использовании продукта при изготовлении вредных для здоровья трансжиров. Для этого масло проходит специальную химическую реакцию.
"Получается дешевый продукт с длительным сроком годности, который удобно использовать для производства десертов, глазированных сырков, пирожных, печенья. Продукты с трансжирами стоит полностью исключить из своего рациона, если вы заботитесь о своем здоровье", – посоветовала нутрициолог.
Ранее россиянам назвали четыре продукта, которые быстро ухудшают состояние кожи. В частности, нутрициолог Екатерина Маслова рекомендовала исключить из рациона сахар.
Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления алкоголя. По словам Масловой, злоупотребление им вызывает отеки и проявление сосудистой сетки на лице.
"Вечер": в чем опасность пальмового масла
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: