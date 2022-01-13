Нутрициолог объяснила, когда пальмовое масло безвредно

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Пальмовое масло само по себе не несет вреда для организма человека, заверила нутрициолог Екатерина Маслова РИА Новости.

Как рассказала специалист, люди на протяжении тысячелетий получали данный продукт из плодов масличной пальмы.

По словам нутрициолога, пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Маслова предупредила, что злоупотребление продуктом грозит повышением уровня холестерина.

"Если же соблюдать меру и не превышать дозу в 10–20 граммов в день, то все со здоровьем будет хорошо. Но речь идет исключительно о натуральном пальмовом масле", – подчеркнула эксперт.

Как пояснила специалист, главная проблема пальмового масла в современном мире заключается в использовании продукта при изготовлении вредных для здоровья трансжиров. Для этого масло проходит специальную химическую реакцию.

"Получается дешевый продукт с длительным сроком годности, который удобно использовать для производства десертов, глазированных сырков, пирожных, печенья. Продукты с трансжирами стоит полностью исключить из своего рациона, если вы заботитесь о своем здоровье", – посоветовала нутрициолог.

Ранее россиянам назвали четыре продукта, которые быстро ухудшают состояние кожи. В частности, нутрициолог Екатерина Маслова рекомендовала исключить из рациона сахар.

Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления алкоголя. По словам Масловой, злоупотребление им вызывает отеки и проявление сосудистой сетки на лице.