Нутрициолог назвала четыре убивающих кожу продукта

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Россиянам назвали четыре продукта, которые быстро ухудшают состояние кожи. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Маслова в беседе с РИА Новости.
В частности, специалист порекомендовала исключить из рациона сахар.
"Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже", – пояснила эксперт.
Кроме того, Маслова посоветовала воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, злоупотребление им вызывает отеки и проявление сосудистой сетки на лице.
Убивающим кожу белком также является глютен, считает нутрициолог. Она призвала отказаться от булок, багетов и макарон, которые могут привести к пигментным пятнам и развитию розацеа.
"Прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте", – подытожила специалист.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева рассказала о разнице в усвоении животного и растительного белков в организме человека. Специалист отметила, что аминокислотный состав растительной пищи достаточно отличается от такового в еде животного происхождения.
Эксперт добавила, что при переходе на растительный рацион нужно учитывать баланс аминокислот, минералов и витаминов. В частности, следует предусмотреть вероятную нехватку железа и витамина B12 у людей, которые придерживаются вегетарианских направлений в питании.
"Доктор 24": кожа
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