Врачи назвали увеличивающий риск смерти продукт

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Красное мясо повышает уровень холестерина, поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний становится выше, сообщает издание Sina.

Врачи отметили, что красное мясо имеет множество белков, железа и жира. Продукт может обеспечить организм большой энергией, но в то же время он легко поднимает уровень холестерина. К сердечно-сосудистым заболеваниям может привести и попадание излишек жира в организм.

Ученые также выяснили, что добавление в ежедневный рацион не менее 40 граммов необработанного красного мяса или 14 граммов обработанного мяса увеличивает риск смерти на 10%. Кроме того, любители белого мяса имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ест красное мясо. В продукте содержится мало жира, что помогает снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Снизить риск смерти на 19% поможет ежедневная замена красного мяса равнозначным количеством орехов.

Ранее кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что холодовая травма или, наоборот, чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. Среди факторов, которые способствуют развитию этого недуга, Хорошев также назвал различные травмы, хронические и острые заболевания.

