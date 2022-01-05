Врачи назвали увеличивающий риск смерти продукт

Фото: depositphotos/lisovskaya
Красное мясо повышает уровень холестерина, поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний становится выше, сообщает издание Sina.
Врачи отметили, что красное мясо имеет множество белков, железа и жира. Продукт может обеспечить организм большой энергией, но в то же время он легко поднимает уровень холестерина. К сердечно-сосудистым заболеваниям может привести и попадание излишек жира в организм.
Ученые также выяснили, что добавление в ежедневный рацион не менее 40 граммов необработанного красного мяса или 14 граммов обработанного мяса увеличивает риск смерти на 10%. Кроме того, любители белого мяса имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ест красное мясо. В продукте содержится мало жира, что помогает снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Снизить риск смерти на 19% поможет ежедневная замена красного мяса равнозначным количеством орехов.
Ранее кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что холодовая травма или, наоборот, чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. Среди факторов, которые способствуют развитию этого недуга, Хорошев также назвал различные травмы, хронические и острые заболевания.
"Доктор 24": здоровый образ жизни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: