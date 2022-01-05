Врач объяснила, почему нельзя покупать хлеб в нарезке

Высокий темп жизни вынуждает людей по возможности экономить время, в частности покупать удобно расфасованные продукты. Мы выясняли, почему лучше взять целую буханку или батон вместо кускового хлеба.



Не сушите сухари

Специалисты отмечают, что в последние годы нарезанные батоны стали самыми популярными в хлебобулочных отделах. Аккуратные куски уже на заводе упакованы в полиэтиленовые пакеты. Это упрощает их хранение и удобно для покупателей. Однако такой продукт повышает опасность для здоровья.





Ольга Алемайкина диетолог-нутрициолог Кусковой хлеб портится гораздо быстрее, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для плесени поверхностей. К тому же ломтики покрыты консервантами на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта.

По словам эксперта, процесс выпечки хлеба за последние десятилетия значительно изменился. В изделия добавляют разрыхлители, маргарин и другие химические ингредиенты. По этой причине врач не советует сушить из старого батона сухари, как это когда-то делали наши бабушки.

"Ухудшилось качество зерна – раньше питательных веществ в нем было намного больше, хватало для организма человека. Теперь их меньше, следовательно, и хлебопекарная мука стала хуже", – разъясняет врач.



Белое и черное

Ольга Алемайкина напоминает, что при выборе хлеба важно обращать внимание на состав продукта. Белый выпекают из пшеничной муки высшего сорта – в ней наименьшее количество клетчатки и витаминов.





Ольга Алемайкина диетолог-нутрициолог В белый хлеб добавляют чистые культуры дрожжей, поэтому это очень калорийный продукт с высоким гликемическим индексом. Часто при выпекании такого изделия как добавку используют маргарин. Это ценный для вкусной и пышной выпечки ингредиент, но он не полезен для организма.

Черный хлеб, по словам диетолога-нутрициолога, готовят преимущественно из ржаной муки, иногда добавляя немного белой. В процессе используются в основном культуры молочнокислых бактерий. Они придают продукту характерный привкус.

"Наиболее полезна в черном хлебе клетчатка, которая улучшает всасывание пищи и стабилизирует работу пищеварительного тракта. Кроме того, ржаной хлеб помогает выводить из организма токсичные вещества, поэтому его рекомендуют употреблять людям с болезнями кишечника", – говорит врач.

По словам эксперта, в состав черного хлеба входят витамины В1 и В2, отвечающие за состояние кожи и волос, а еще – кальций, железо, фосфор и натрий. Калорийность продукта сравнительно невысока. На 100 граммов ржаного изделия приходится примерно 164 килокалории, в отличие от белого (250 килокалорий).



Только не в холодильнике

Врач советует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем. Благодаря этому продукт не плесневеет и долго остается мягким. Многие думают, что в холодильнике он медленнее портится, но эксперт опровергает это предположение.





Ольга Алемайкина диетолог-нутрициолог Свежий хлеб имеет определенную влажность (в среднем около 50%), а в результате хранения в холодильнике влага из него испаряется и продукт черствеет. Причем наиболее интенсивно этот процесс идет при температуре от нуля до двух градусов.

Врач советует держать хлеб при комнатной температуре или, если возникла такая необходимость, в морозильной камере, но не в холодильнике.

"Прекрасный вариант для хранения хлебобулочных изделий – специальные мешочки, которые продаются в супермаркетах и хозяйственных отделах магазинов. Они состоят из трех слоев: верх и прокладка – из хлопчатобумажной ткани, а между ними – прослойка из перфорированного полиэтилена", – рассказывает эксперт.

По словам врача, такие мешочки позволяют сохранить полезные вещества хлеба и его свежесть в течение длительного срока.

