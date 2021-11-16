Диетолог рассказала, в каком растительном масле больше всего витаминов

Благодаря моде на здоровый образ жизни покупатели чаще выбирают продукты для полезного питания, в частности налегают на растительные масла. Мы выяснили, что надо знать об этих товарах, чтобы не навредить здоровью.



Бесполезная жидкость

От разнообразия растительных масел в ассортименте магазинов можно растеряться: тыквенное, кунжутное, соевое, облепиховое, конопляное, масло авокадо, масло виноградной косточки, рапсовое, кукурузное, арахисовое, оливковое. Каждое из них имеет уникальный состав и вкус.

"Объединяет все масла то, что в них содержатся жирорастворимые витамины А, Е, D, К, некоторые витамины группы В, макро- и микроэлементы, а также незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, 6 и 9", – рассказывает терапевт-диетолог Ольга Лушникова.

По словам врача, речь идет, конечно, о нерафинированных растительных маслах, полученных методом холодного прессования – отжима. При таком способе не разрушается структура полиненасыщенных жирных кислот и витаминов, продукт легко усваивается.

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"В результате рафинирования – процесса очищения масел от всевозможных примесей – получается бесполезная жидкость, полностью лишенная ценных веществ", – разъясняет врач. Употребление рафинированных растительных масел, по мнению специалиста, лучше свести к минимуму.



Все хорошо в меру⠀

Разные масла, по словам врача, отличаются друг от друга не только вкусовыми качествами, но и соотношением жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти кислоты необходимы для здоровья кожи, волос, для регенерации тканей.

"Это структурные компоненты клеточных мембран: но если Омега-3 обладает противовоспалительными свойствами, то избыток кислот Омега-6, напротив, усиливает воспалительный процесс", – предостерегает эксперт.

По словам врача-диетолога, жирные кислоты Омега-6, поступая с едой в слишком большом количестве, сужают сосуды, повышая артериальное давление и свертываемость крови, влияют на проницаемость сосудов для гистамина, подавляют иммунитет, замедляют обменные процессы, увеличивают системное воспаление и деление клеток, что несет риск развития опухолей.





Ольга Лушникова врач-диетолог Принимать добавки с Омега-6 ни в коем случае не нужно – их и так достаточно поступает в организм с пищей.

По словам эксперта, с точки зрения соотношения жирных кислот Омега-3 и Омега-6 оптимальными маслами являются льняное, масло семян чиа, рапсовое масло, конопляное масло, оливковое масло и масло авокадо. Их рекомендуется использовать на постоянной основе.



Одно из двух

Самое популярное в России – подсолнечное масло, причем отдавать предпочтение следует не рафинированному, а ароматному продукту.

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"Мало кто знает, что натуральное сыродавленное подсолнечное масло по цвету напоминает оливковое – с зеленоватым оттенком. По составу же значительно от него отличается. В растительном витамина Е, являющегося антиоксидантом, в 12 раз больше, чем в оливковом", – информирует эксперт.

Врач отмечает, что подсолнечное масло содержит около 66% полиненасыщенных кислот. Среди них преобладает незаменимая линолевая, относящаяся к классу Омега-6. Однако стоит помнить, что ее избыток вредит здоровью. В частности, линолевую кислоту считают причиной воспаления сосудистой стенки, которое приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Поэтому чрезмерное употребление подсолнечного масла нежелательно.

Оливковое масло ценится благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты и максимальной приближенности к животным жирам.

"Оно активно участвует в жировом обмене, отлично усваивается, нормализует давление, способствует хорошему пищеварению и оказывает положительное влияние на сердце и сосуды", – отмечает диетолог.

При нагревании оливковое масло практически не образует канцерогенов, поэтому хорошо подходит для жарки и приготовления еды.



Спасение от компьютера

Фото: depositphotos/ ChamilleWhite

Конопляное считается самым сбалансированным маслом с точки зрения соотношения Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Оно обладает нежным ореховым вкусом, идеально подходит для заправки салатов. Впрочем, жарить на нем врач не советует.

"При нагревании конопляного масла образуются альдегиды и липидные пероксиды, которые крайне негативно влияют на здоровье, в том числе провоцируют онкологию", – разъясняет Ольга Лушникова.

Тыквенное масло, по информации эксперта, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и печени, стимулирует функцию почек, способствует выводу из организма вредных веществ, обладает сильным противопаразитарным действием, снижает риск развития хронических воспалительных заболеваний и болезней дыхательных путей.





Ольга Лушникова врач-диетолог Тыквенное масло эффективно при лечении глазных болезней, в том числе при близорукости, и является незаменимым помощником для тех, кому по роду деятельности приходится много часов проводить за компьютером.

Кроме того, это масло очень полезно для мужчин: способствует восстановлению половой функции, применяется при лечении простатита и аденомы простаты.



Ешь и худей

Лидер по содержанию Омега-3 среди растительных масел – льняное масло. Оно регулирует обменные процессы, снижает уровень холестерина, повышает эластичность сосудов, оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему.

Регулярное употребление небольшого количества льняного масла, по мнению врача, оказывает благоприятное воздействие на женское здоровье. Полезный продукт помогает регулировать цикл, нормализует гормональный фон, минимизирует симптомы менопаузы. Однако это масло совершенно не выносит нагрева, моментально портится на свету и имеет небольшой срок хранения – не более 3–6 месяцев. Поэтому при покупке эксперт рекомендует особое внимание обращать на дату его изготовления, а хранить бутылку надо в темном прохладном месте.

Менее популярное кунжутное масло содержит значительное количество кальция, антиоксидантов, витаминов, оно идеально для блюд азиатской кухни. Масло черного тмина обладает мощными антибактериальными, противовирусными, противопаразитарными свойствами, повышает иммунитет, улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

"Интересное свойство масла черного тмина – отбивать тягу к сладкому. Для этого достаточно ежедневно употреблять чайную ложку этого масла, смешанную с медом", – рассказывает Ольга Лушникова.

Бактерицидными, противовирусными и иммуностимулирующими свойствами, а также необычным вкусом обладает горчичное масло. По мнению эксперта, идеальный вариант – иметь дома сразу несколько бутылочек разного масла и экспериментировать с продуктами, заодно обогащая рацион разными полезными веществами.

