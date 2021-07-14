Врач рассказал, что будет, если не сделать второй компонент вакцины

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек. Как правило, вторую дозу препарата вводят через 14–21 день, однако бывают случаи, когда по каким-то причинам человек не успевает пройти процедуру. Выясняем, насколько это критично для формирования иммунитета, каков максимально допустимый перерыв между двумя прививками, а также что делать, если соблюсти сроки не удалось.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Какой максимальный перерыв может пройти после первой прививки?

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 заявила, что, говоря о вакцине от коронавируса, нет такого понятия, как "максимальный срок".





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории По технологии перерыв должен составлять 14–21 день. Если не сделать второй укол в течение этого срока – плохого ничего не случится. Второй компонент вакцины от коронавируса можно вводить в любой период вплоть до полугода с момента первого укола: вреда от этого не будет, однако и пользы может не быть.

По словам специалиста, все зависит от индивидуальных особенностей человека, реакция иммунной системы у всех разная. Однако, чтобы препарат со стопроцентной вероятностью сработал как нужно, вводить второй компонент вакцины следует в четко установленный срок, подчеркнула она.



Какая причина является уважительной для пропуска второй прививки?

Людмила Лапа пояснила, что существуют объективные причины, по которым второй компонент вакцины иногда приходится делать позже.

"Например, если человек заболел ОРВИ или была атака какой-то другой инфекции. У человека появились аллергические реакции на еду или еще что-то. Это уважительные причины отложить второй компонент", – рассказала она.

Также поводом перенести на попозже второй укол могут стать противопоказания, которые относятся к вакцине в целом, продолжает специалист. В частности, речь идет об обострении серьезных хронических заболеваний.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда можно снова прививаться, если пропустил второй компонент вакцины?

Если по уважительной причине человек не смог в положенный срок сделать укол вторым компонентом вакцины и было упущено много времени, то имеет смысл сдать тест на антитела, считает Людмила Лапа. Если они выработались, то второй укол можно несколько отодвинуть.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Если антитела выработались, значит, все нормально для организма, второй укол можно отложить на положенный срок – через полгода от первого укола.

В случае отсутствия антител ждать полгода не нужно ни в коем случае, указывает эксперт. Повторно вводить первый компонент вакцины следует сразу при необходимости, подчеркнула она.

Весте с тем врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 напомнил, что, как правило, первой прививки двухкомпонентной вакцины недостаточно для того, чтобы качественно защитить человека от коронавирусной инфекции.

"Были научные исследования, которые показали, что однократное введение вакцины хотя и создает иммунитет, но он непродолжительный, нестойкий и быстро исчезает", – подчеркнул специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Человеку, который хочет реально защититься, нужно делать оба компонента.

Это не касается вакцины "Суптник Лайт". Она сама по себе является однокомпонентной, поэтому достаточно одного укола для стимулирования иммунных клеток.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Можно ли смешивать вакцины?

Владимир Болибок объяснил, что вторую прививку следует делать тем же препаратом, которым человек вакцинировался в первый раз. Решение о смене вакцины может принять только врач, подчеркнул специалист.

"Если человек нормально перенес или у него были реакции, которые прописаны в описании к вакцине, то лучше его прививать снова тем же препаратом, не меняя. Если он тяжело перенес и еще какие-то были жалобы, то врач, который сидит на пункте вакцинации, должен предложить другую вакцину", – рассказал он.

Федотов Анатолий, Павелко Анастасия