Терапевт объяснила, можно ли заниматься сексом после вакцинации

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, рекомендуется ли воздержаться от секса после вакцинации от коронавируса.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил на брифинге, что секс после прививки не рекомендован.

"Секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации", – сказал замминистра.

Позже министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в видео в аккаунте регионального министерства здравоохранения в Instagram поправил своего коллегу словами: "В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно".

По словам терапевта, связывать занятие сексом и вакцинацию от коронавируса не совсем корректно.

"На мой взгляд, это вообще никак не зависит от прививки. Мы просто говорим о том, что надо вести себя очень аккуратно. Конечно, если что-то беспокоит, то не стоит заниматься сексом. Или, например, бег заменить на ходьбу. В такой ситуации важно поберечь свой организм", – сказала врач.





Людмила Лапа врач-терапевт Занятия сексом с работой в тренажерном зале или пробежками по 10 километров не сопоставимы. Плюс секс – это не только физическая нагрузка, а еще и расслабление, удовлетворение. А в этом случае человек не тратит силы, а получает их, и с большой радостью.

По словам терапевта, если люди после прививки чувствуют в себе силы на занятие сексом, то воздерживаться от этого не стоит. Если же самочувствие не позволяет, важно на это время поберечь себя и воздержаться от интенсивной работы, отметила специалист.

"В целом же я всем говорю: секс рекомендуется всем, и много раз. И чем больше мужчины занимаются сексом, тем меньше риск развития простатита", – добавила собеседница Москвы 24.

Ранее главврач столичной поликлиники № 220 Владимир Терещенко заявил, что вакцинацию от коронавируса не следует откладывать из-за жары. По его словам, COVID-19 в такую погоду переносится гораздо тяжелее.

