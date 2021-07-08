Врач рекомендовал не откладывать вакцинацию даже в жару

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Вакцинацию от коронавируса не следует откладывать из-за жары, поскольку в такую погоду COVID-19 переносится гораздо тяжелее, заявил главный врач столичной поликлиники № 220 Владимир Терещенко. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У зараженного ковидом человека повышается температура, у него лихорадка, нехватка кислорода. И все это ему приходится переносить вдобавок еще и при повышенной температуре воздуха, духоте. Состояние организма при болезни коронавирусом в жару быстрее ухудшается. Так что не стоит ждать подходящей погоды для вакцинации", – посоветовал эксперт.

Он отметил, что знойная погода способствует усилению нагрузки на организм, а также нередко вызывает резкое обострение имеющихся хронических заболеваний. Помимо этого, жара опасна для людей с ослабленным после лечения острых заболеваний иммунитетом, что свойственно для пожилых людей.

"Конечно, для организма жаркая погода становится стрессом, делает более уязвимым перед вирусами. Поэтому именно сейчас особо рекомендуется сделать прививку от ковида", – сказал Терещенко.

Врач посоветовал привиться от коронавируса заранее, не дожидаясь обострения. Также Терещенко рекомендовал в жару снизить физическую активность, пить больше воды и как можно реже находиться на солнце для уменьшения нагрузки на организм.

"Гораздо хуже заразиться ковидом в такую погоду, когда организм уже работает на пределе", – подытожил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что жара отягощает течение COVID-19 и других заболеваний. По его словам, в жару увеличивается вероятность заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

