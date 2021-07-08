Врач назвал жару в этом году более опасной, чем в 2010-м

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности жары в текущем году.

В интервью РИА Новости специалист рассказал, что ситуация осложнена пандемией коронавируса. Тяжельников отметил, что похожая жара фиксировалась в 2010 году. Тогда отмечались обострения хронических заболеваний.

"А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", – объяснил врач.

Тяжельников отметил, что за 8 дней сильной жары в июне только в консультативно-диагностической поликлинике № 121 зафиксировали около 30 случаев теплового удара.

В Управлении МЧС предупредили москвичей, что жара с температурой воздуха до 33 градусов может сохраниться в столице до вечера воскресенья. Специалисты рекомендуют горожанам не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду.