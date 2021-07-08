Врач дал советы дачникам в жару

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В жару заниматься делами на дачном участке рекомендуется рано утром или вечером, когда станет прохладнее, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Понятно, что в борьбе за урожай многие дачники не могут совсем отложить работу в саду. Но перенести ее нужно на ранние утренние и на вечерние часы, когда жара спадает", – приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что физическая работа в жаркую погода очень опасна, особенно это касается пожилых людей. Он отметил, что в самые жаркие часы лучше отдохнуть в помещении с комфортной температурой воздуха.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что самая жаркая погода ожидается в столичном регионе к началу следующей недели. По его словам, в четверг температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 8 градусов. Ожидается, что столбики термометров впервые в июле пересекут отметку в плюс 30 градусов.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.