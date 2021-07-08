Врач рассказал, как питаться в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В жаркую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.
"В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, и появляется риск обезвоживания. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков", – рассказал Тяжельников в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что предпочтение стоит отдавать именно чистой воде, а не сладким напиткам.
Тяжельников отметил, что употребление спиртных напитков на солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья, поскольку он нарушает терморегуляцию и нагружает сердечно-сосудистую систему.
"Питание в жару стоит скорректировать – не употреблять тяжелую пищу, включить в рацион больше овощей и фруктов, зелень. Горячим блюдам предпочитать холодные. Например, холодные супы, салаты, кисломолочные продукты", – добавил специалист.
Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина ранее рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.
В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.
Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
Москвичам рассказали, как спастись от жары
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