Москвичам рассказали, когда наступит пик жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Самая жаркая погода ожидается в столичном регионе к началу следующей недели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели", – рассказал метеоролог РИА Новости.
Тишковец отметил, что в четверг температура воздуха в столице превысит климатическую норму на восемь градусов. Ожидается, что столбики термометров впервые в июле пересекут отметку в плюс тридцать градусов.
По прогнозам, ветер подует северо-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.
Тишковец добавил, что жару сегодня перенести проще из-за низкой влажности воздуха – 27%. По его словам, сейчас наблюдается "пустынный тип погоды".
В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.
Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам специалиста, нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.
Москвичам рассказали, как спастись от жары
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