Россиян предупредили о влиянии жары на тяжесть течения COVID-19

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Жара отягощает течение COVID-19 и других заболеваний, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в жару увеличивается вероятность заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения и снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам.

"Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма", – цитирует его РИА Новости.

В связи с этим Тяжельников советует как можно скорее привиться от коронавируса, особенно людям, находящимся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.

Врач призвал болеющих людей особенно внимательно отнестись к температуре и влажности в помещении, чтобы они поддерживались на комфортном уровне. Для этого можно регулярно делать влажную уборку и проветривать комнату.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

Ранее Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам специалиста, нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.