Диетолог рассказала о самых полезных кашах для здоровья

Каша – один из любимых завтраков большинства москвичей. Без этого блюда многие горожане не чувствуют сытости и подъема сил. Рассказываем, какие каши желательно есть тем, кто ведет здоровый образ жизни.

Да здравствует гречка

По словам специалистов, в ежедневном рационе питания каждого человека обязательно должны присутствовать крупы. Они делают меню полноценным и сбалансированным.

"Крупы – источник витаминов, микроэлементов и пищевых волокон, которые крайне важны для здоровья человека", – пояснила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Одна из самых полезных и любимых в нашей стране – гречневая каша. Она в числе лидеров по содержанию растительного белка (около 12% на 100 граммов крупы). Также гречка содержит витамины группы А, В, Е, железо, магний, цинк и другие микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и полифенольные соединения.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Гречка имеет достаточно низкий гликемический индекс – 50–55 единиц, поэтому она рекомендуется больным сахарным диабетом и всем, кто следит за своим весом. Крупа улучшает перистальтику (волнообразное сокращение стенок) кишечника, нормализует уровень холестерина и артериального давления, обладает антиоксидантными свойствами. Употребление гречки является профилактикой развития сахарного диабета второго типа.

Постоянное употребление гречневой каши повышает иммунитет, помогает бороться с плохим настроением и депрессией, при этом она редко вызывает аллергию. Причем выбирать нужно именно ядрицу, а не гречневые хлопья, так как крупа обладает всеми полезными свойствами. Причем это правило касается и других продуктов: только цельнозерновые варианты содержат все витамины, микроэлементы и другие полезные вещества, которые исчезают при перемалывании и дальнейшей обработке.

Цельное зерно

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Рисовая крупа также прекрасно насыщает за счет содержания сложных углеводов, белка и пищевых волокон.

"Рис обладает отличными свойствами сорбента – прекрасно выводит токсичные соединения из организма. Его употребление также способствует выведению лишней жидкости из организма. Но рисовая каша имеет свойство закреплять стул, поэтому обязательно сочетайте ее с овощами", – предостерегла Лушникова.

Рекомендуется выбирать нешлифованный, необработанный, коричневый или дикий рис. Именно эти виды полезнее, так как содержат важные вещества: кальций, магний, фосфор, витамины группы В и антиоксиданты.

Что касается овсянки, то врач посоветовала выбирать либо цельнозерновой овес, либо традиционный геркулес. В них содержатся витамины А, Е, группы В, калий, магний и цинк.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Благодаря содержанию бета-глюканов (особого вида клетчатки) овсянка обеспечивает длительное насыщение, способствует выведению токсинов и тяжелых металлов, а также регулирует уровень холестерина в крови.

Кроме того, в последнее время у москвичей популярна киноа – псевдозерновая культура родом из Южной Америки. Она ценна тем, что содержит все незаменимые аминокислоты, а это важно, например, вегетарианцам для составления полноценного рациона питания.

Диетолог также порекомендовала включать в свой рацион перловую, ячменную, кукурузную крупы, булгур и пшено. А вот от манной каши и любых каш быстрого приготовления лучше отказаться. Они дают быстрое и недолгое насыщение, резко повышая уровень глюкозы в крови. Также они практически не содержат пищевых волокон и всех ценных веществ, которыми богаты каши из цельного зерна.

Вода или молоко?

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Диетолог рекомендует заправлять каши небольшим количеством сливочного масла или любым нерафинированным растительным маслом – оливковым, кокосовым, тыквенным, льняным или маслом авокадо.

"Каши можно варить, а можно запаривать кипятком на ночь. Например, геркулесовые хлопья лучше залить кипящей водой в пропорции один к двум, оставить на ночь в термосе, а утром добавить к ним оливковое масло, зелень и немного посолить", – объяснила специалист.

Если вы любите каши на молоке и у вас нет проблем с его непереносимостью, то можно вполне питаться такими блюдами. Только варить крупу все же лучше на воде, а молоко добавлять в самом конце, когда она уже практически готова.

Если же имеется лактазная недостаточность, непереносимость молочного белка или просто хочется разнообразить свой рацион, то доктор посоветовала использовать растительное молоко. Например, можно кокосовое, миндальное или молоко из кешью.

