Диетолог назвал мед одним из самых страшных продуктов

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Мед является одним из самых страшных продуктов, в холодное время года употреблять его нужно с большой осторожностью, заявил врач-нутригенетик, диетолог Андрей Золотарев.
Он отметил, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение
"Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Употреблять мед следует только дома, в тепле, добавил Золотарев. Он подчеркнул, что с осторожностью нужно относиться к любым продуктам, имеющим охлаждающий или согревающий эффект.
"Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры", – подчеркнул он.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мед не оказывает бактерецидного или вирусоцидного действия. В период простуд специалист порекомендовал воздержаться от этого продукта, отметив, что чрезмерное употребление меда может обострить такие заболевания, как панкреатит.
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