Диетолог перечислил напитки, которые защищают от болезни в сезон простуд

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что употребление сока из цитрусовых поможет защититься от сезонных заболеваний.

"Если человек не хочет пить что-то теплое, можно взять цитрусовый сок, например из апельсина либо апельсин плюс киви, потому что в них содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простудам", – говорит специалист.

Тем, кто предпочитает горячие напитки, диетолог советует пить чай с полезными добавками.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Помогут и напитки, которые содержат природные компоненты, позволяющие качественно справляться с вирусами и бактериями, находящимися внутри организма. Это имбирь, мед, лимон – там содержится ряд веществ, которые позволяют справиться с поступившими микроорганизмами.

В ягодах тоже содержится большое количество витамина C, напоминает Арзамасцев. Поэтому напитки из них также можно использовать для укрепления иммунитета, говорит врач. Эксперт советует делать морсы из любых ягод.

При этом важно, чтобы они были правильно заморожены: предпочтительна шоковая заморозка, уточнил диетолог. Температура приготовления морса должна быть меньше 60 градусов, поясняет Арзамасцев, чтобы не убить витамины. Поможет от простуд и отвар шиповника, продолжает эксперт.

"Кроме того, сюда можно отнести продукты, которые богаты углеводами, те же кисели. Особенно если человек не страдает избытком веса и нет прямых противопоказаний к употреблению таких продуктов", – заключает специалист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как укрепить иммунитет. По словам эксперта, для поддержания здоровья следует сбалансированно питаться, высыпаться и заниматься физкультурой. Кроме того, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, одеваться по сезону, а также меньше нервничать.