Врач рассказал, как правильно укреплять иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам дали советы по укреплению иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Для поддержания здоровья необходимо высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу и одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений.

"От простуд нас защищает иммунитет – способность организма сопротивляться воздействию вирусов и бактерий. На состояние иммунной системы влияет общее состояние организма", – объяснил Тяжельников.

В этом году межсезонье – период ОРВИ, гриппа и обострений хронических заболеваний – проходит на фоне пандемии коронавируса. Тяжельников отметил, что иногда человеку могут потребоваться витамины, в том числе БАДы. Но перед их приемом также необходима консультация специалиста.

Прививки нужно делать однозначно, поскольку это единственное эффективное средство снижения риска вирусных заболеваний, заявил Тяжельников. Он рассказал, что коронавирус остается опасной инфекцией, новые штаммы часто вызывают тяжелые осложнения, в том числе у молодых людей, грипп также очень опасен и может привести к тяжелым последствиям.

Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.

