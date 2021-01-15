Врач рассказал, как фрукты и овощи влияют на иммунитет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Овощи и фрукты содержат фермент, который разрушает витамин С, необходимый организму для защиты от вирусов. О его влиянии на иммунитет в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
По его словам, наибольшее количество этого фермента – аскорбатоксидазы – содержат кабачки и огурцы, а также цветная капуста, яблоки и виноград.
"Аскорбатоксидаза – это фермент, в котором содержится медь, его обвиняют в том, что он инактивирует, разрушает витамин С, аскорбиновую кислоту. На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое", – пояснил врач.
Бобровский уточнил, что даже чрезмерное потребление продуктов с большим количеством аскорбатоксидазы не сможет вызвать дефицит жизненно важного витамина С в организме.
"Влияние витамина С велико, но у современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", – заявил эксперт.
Ранее сомнолог Алексей Мелехин рекомендовал есть цитрусовые продукты для преодоления сонливости в течение рабочего дня. Специалист также посоветовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана, а также исключить кофеин. Мелехин уточнил, что вместо последнего можно использовать продукты, содержащие в себе витамины В и С, которые помогут нервной системе адаптироваться.
"Доктор 24": витамины
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