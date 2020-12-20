Лапа предупредила об опасности витаминов при вирусных заболеваниях

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Директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой Людмила Лапа рассказала, что прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавирусе.
По ее словам, "вирусы любят витамины", которые, в свою очередь, делают инфекцию сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления.
"Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов", – сказала врач ТАСС.
При этом Лапа отметила, что витамины являются важным элементом профилактики заболеваний и восстановления организма после выздоровления.
"Москва – это пандемичный район: витаминов мало, солнца нет, поэтому и витамин D мы советуем, и витамин C, это все полезно", – указала специалист.
Однако употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя. Для этого необходимо, чтобы прошла хотя бы неделя, заключила Лапа.
Кроме того, врач предупредила, что следует быть осторожными с приемом витаминов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как они могут превращаться в организме в токсины и разрушать иммунитет.
Лапа также призвала принимать витамины под контролем врача, поскольку некоторые витамины не усваиваются в организме, а также во избежание "гипервитаминизации".
Ученые из Бостонского университета в США ранее заявили, что витамин D позволяет снизить риск смертельного исхода при заражении коронавирусом.
Врачи предупреждают о мировом дефиците витамина D
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