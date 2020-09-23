В России открыли революционный природный антибиотик

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Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) впервые в мире нашли природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарствам.
Вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний и опухолей человека и животных, говорится в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Как говорится в научной статье, одна из задач фармакологии состоит в поиске веществ, способных бороться с микроорганизмами с устойчивостью к антибиотикам.
Исследователи ТюмГУ описали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.
Экспертов показали, что вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, из-за чего устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет.
Отмечается, что он действует не только на MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты, например мицеллиальные грибы и дрожжи.
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