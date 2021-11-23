Врач назвал продукты, которые не стоит употреблять во время болезни

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Во время гриппа или простуды нельзя употреблять спиртные напитки, также следует отказаться и от витамина C. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главврач больницы № 71 в Москве и телеведущий Александр Мясников.
"Как только ты подумал: "А не выпить ли рюмочку?" – значит, пошел процесс выздоровления", – сказал он.
Также Мясников развеял миф о витамине C: вопреки всеобщему мнению, выздоровлению он не способствует. Вместо алкоголя и витамина C врач порекомендовал есть больше меда, пить клюквенный морс и куриный бульон.
Ранее врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, что потребление слишком соленых блюд может привести к инфарктам и инсультам. В связи с этим он рекомендовал следить за количеством поваренной соли в рационе или же вовсе заменить ее специями или солью с меньшим содержанием натрия.
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