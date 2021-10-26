Мясников развеял популярные мифы о похудении

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярных ошибках, совершаемых в погоне за идеальной фигурой. По его словам, если отказаться от мяса и рыбы и перейти на овощи и каши, то похудеть не получится.
"Делая упор на углеводы, вы похудеете, если будете есть очень мало, но это не значит, что вы должны отказаться от полезных жиров и белка. Лучше уменьшить количество каш и выбрать полезные жиры в морепродуктах, белки – в куриной грудке", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Врач отметил, что питание должно быть сбалансированным и включать много полезных микроэлементов из красного мяса.
Кроме того, Мясников считает, что переход на заменители сахара является бесполезным решением. В пример он привел негативный опыт США, где потребление фруктозы увеличилось в тысячу раз.
"Если вы фанат сладкого – сдерживайте себя. Всеми этими заменителями сахара вы пытаетесь обмануть свой вкус. Но ваши рецепторы умнее вас, они же ваши. Получается, что реагирующие на сахар и провоцирующие выброс инсулина рецепторы точно так же реагируют на сахарозаменители. А выброс инсулина провоцирует ожирение, диабет, онкологию, сердечные болезни", – подчеркнул Мясников.
Бессмысленными врач называл и БАДы. По его словам, если бы их употребление действительно работало, то в таком случае все бы ими пользовались и худели.
Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина назвала сезонный продукт, который поможет похудеть. По ее словам, людям, которые следят за своим весом, нужно обратить внимание на тыкву, которую в середине осени можно найти в большинстве российских магазинов.
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