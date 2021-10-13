Диетолог назвала идеальное количество калорий в сутки

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Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Москвой 24 рассказала, что среднестатистическому человеку рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на килограмм веса в сутки.





Марина Макиша врач-диетолог В абсолютных цифрах получается около 1 800–2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2 500 килокалорий.

В то же время количество калорий, которое рекомендовано для потребления человеку, в первую очередь связано с его образом жизни и физической активностью, отметила диетолог.

"Обязательно нужно учитывать плотность мышечной массы, потому что мышцы – самый энергоемкий орган нашего тела. То есть если мужчина – атлет и активно занимается спортом, то, конечно, его потребность в энергии будет выше", – добавила Марина Макиша.

По ее словам, если придерживаться калорийной нормы, то можно комфортно поддерживать свой здоровый вес. При этом для похудения следует уменьшить количество калорий, поступающих с пищей.





Марина Макиша врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Идеальный вес тот, в котором вы себе нравитесь при условии, что этот вес здоровый. Для людей разного роста здоровый вес будет отличаться.

При росте 165 сантиметров коридор нормального веса составляет от 55 до 70 килограммов, а при росте 190 сантиметров – уже от 70 до 90 килограммов, отметила диетолог.

Для того чтобы точно определить свой идеальный вес, существует специальная процедура – биоимпедансометрия (анализ количества жира и жидкости в организме, а также мышечной и костной массы). По ее итогам выдают индивидуальные рекомендации, сколько "жира" нужно убрать и какой объем мышечной массы должен быть у человека в норме, заключила Марина Макиша.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что в период пандемии можно худеть без вреда для иммунитета, если в рационе сохранять все группы продуктов. Вместе с тем необходимо придерживаться дефицита калорий в рационе, указала специалист. По ее словам, нормальный темп снижения веса – минус два килограмма в месяц.