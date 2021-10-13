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11:54

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Диетолог назвала идеальное количество калорий в сутки

Цифра дня. Диетолог назвала идеальное количество калорий в сутки
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с Москвой 24 рассказала, что среднестатистическому человеку рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на килограмм веса в сутки.

В абсолютных цифрах получается около 1 800–2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2 500 килокалорий.
Марина Макиша
врач-диетолог

В то же время количество калорий, которое рекомендовано для потребления человеку, в первую очередь связано с его образом жизни и физической активностью, отметила диетолог.

"Обязательно нужно учитывать плотность мышечной массы, потому что мышцы – самый энергоемкий орган нашего тела. То есть если мужчина – атлет и активно занимается спортом, то, конечно, его потребность в энергии будет выше", – добавила Марина Макиша.

По ее словам, если придерживаться калорийной нормы, то можно комфортно поддерживать свой здоровый вес. При этом для похудения следует уменьшить количество калорий, поступающих с пищей.

Идеальный вес тот, в котором вы себе нравитесь при условии, что этот вес здоровый. Для людей разного роста здоровый вес будет отличаться.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов

При росте 165 сантиметров коридор нормального веса составляет от 55 до 70 килограммов, а при росте 190 сантиметров – уже от 70 до 90 килограммов, отметила диетолог.

Для того чтобы точно определить свой идеальный вес, существует специальная процедура – биоимпедансометрия (анализ количества жира и жидкости в организме, а также мышечной и костной массы). По ее итогам выдают индивидуальные рекомендации, сколько "жира" нужно убрать и какой объем мышечной массы должен быть у человека в норме, заключила Марина Макиша.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что в период пандемии можно худеть без вреда для иммунитета, если в рационе сохранять все группы продуктов. Вместе с тем необходимо придерживаться дефицита калорий в рационе, указала специалист. По ее словам, нормальный темп снижения веса – минус два килограмма в месяц.

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Носатов Иван

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