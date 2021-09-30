Диетолог рассказала, как без вреда для иммунитета худеть в пандемию

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 заявила, что худеть в период пандемии можно без вреда для иммунной системы, если сохранять в рационе все группы продуктов. При этом, по словам эксперта, важно создавать дефицит в калориях.

Ранее врач клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik заявила, что худшим способом борьбы с ожирением во время пандемии является липосакция. Из-за особенностей иммунной системы такие пациенты хуже переносят коронавирус, но обращение к хирургу не поможет вернуть свой иммунный статус в норму, уверена эксперт.

"Если при снижении веса все группы продуктов сохраняются в рационе, то это безопасно. Конечно, на этот период мы создаем определенный дефицит в калориях, чтобы у организма была необходимость расходовать собственную жировую ткань в качестве источника энергии", – сказала Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог Еще важно ориентироваться на темпы снижения веса. Нормальный темп снижения веса – минус два килограмма в месяц, но для человека, страдающего ожирением, это могут быть четыре-пять килограммов. Если это здоровое снижение за счет изменения пищевых привычек и небыстрое, то иммунная система не страдает от похудения.

Специалист добавила, что человеку стоит обратиться к диетологу, если ему тяжело переносить снижение веса, есть опасения по поводу создания дефицита витаминов и минералов. В этом случае врач даст индивидуальные рекомендации.

По словам диетолога, в питании для поддержания иммунной системы при похудении должны присутствовать фрукты, овощи, листовая зелень и ягоды.





Наталья Круглова врач-диетолог В рационе также должно быть достаточно белковых продуктов – это мясо, рыба, птица, творог, сыр, яйца, бобовые. Кроме того, из рациона не надо полностью исключать необработанные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны – они содержат магний, витамины группы В, пищевые волокна, которые в том числе нужны для микрофлоры кишечника.

Ранее специалисты из США изучили влияние на похудение микроорганизмов в кишечнике. К исследованию они пригласили 105 человек, страдающих от лишнего веса. Они проходили особую программу по похудению для участия в эксперименте.

Исследователи пришли к выводу, что микроорганизмы в кишечнике способны как регулировать метаболизм и усваивать питательные вещества, так и участвовать в сжигании жира.