Диетолог рассказала, как без вреда для иммунитета худеть в пандемию

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 заявила, что худеть в период пандемии можно без вреда для иммунной системы, если сохранять в рационе все группы продуктов. При этом, по словам эксперта, важно создавать дефицит в калориях.
Ранее врач клиники МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik заявила, что худшим способом борьбы с ожирением во время пандемии является липосакция. Из-за особенностей иммунной системы такие пациенты хуже переносят коронавирус, но обращение к хирургу не поможет вернуть свой иммунный статус в норму, уверена эксперт.
"Если при снижении веса все группы продуктов сохраняются в рационе, то это безопасно. Конечно, на этот период мы создаем определенный дефицит в калориях, чтобы у организма была необходимость расходовать собственную жировую ткань в качестве источника энергии", – сказала Круглова.
Специалист добавила, что человеку стоит обратиться к диетологу, если ему тяжело переносить снижение веса, есть опасения по поводу создания дефицита витаминов и минералов. В этом случае врач даст индивидуальные рекомендации.
По словам диетолога, в питании для поддержания иммунной системы при похудении должны присутствовать фрукты, овощи, листовая зелень и ягоды.
Ранее специалисты из США изучили влияние на похудение микроорганизмов в кишечнике. К исследованию они пригласили 105 человек, страдающих от лишнего веса. Они проходили особую программу по похудению для участия в эксперименте.
Исследователи пришли к выводу, что микроорганизмы в кишечнике способны как регулировать метаболизм и усваивать питательные вещества, так и участвовать в сжигании жира.
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