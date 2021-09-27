В Минздраве высказались об "эпидемии" нового типа ожирения у москвичек

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал Москве 24 сообщение об "эпидемии" скрытого ожирения у москвичек.

Ранее антропологи НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова пришли к выводу, что 40% взрослых жительниц столицы страдают скрытым ожирением, передает "Московский комсомолец". По-другому это заболевание еще называют саркопеническим ожирением. Оно характеризуется увеличением доли жира в организме за счет сокращения мышц, при этом вес человека остается в норме.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России рассказал, как можно бороться с этим недугом.





Виктор Тутельян главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Скрытое, или саркопеническое, ожирение – это процесс замещения мышечного волокна жировой тканью. В первую очередь это связано с гиподинамией, с резким уменьшением физической активности. Поэтому все на стадион, надо больше двигаться.

В свою очередь, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что саркопеническое ожирение характерно не только для москвичек, но и в целом для жителей крупных городов по всему миру. Эксперт добавила, что недуг начинает проявляться с возрастом, преимущественно после 40 лет.

"С возрастом объем физической активности сокращается. Если мы посмотрим, сколько двигаются дети и люди старше 40 лет, разница выйдет очень большая. Также на саркопеническое ожирение влияют общие процессы старения организма и неправильное питание – большое количество быстрых углеводов в рационе", – уточнила диетолог в беседе с Москвой 24.

По ее словам, скрытое ожирение особенно опасно тем, что его зачастую невидно визуально и страдать им может внешне довольно стройный человек.





Марина Макиша врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Для борьбы со скрытым ожирением необходима физическая активность. Ходьба – не меньше 5 километров в день, 10 километров – очень хорошо, 15 километров – замечательно. Причем в старшем возрасте активность не должна ограничиваться ходьбой, а включать набор физических упражнений, в том числе с утяжелением. Есть большое количество видеотренировок, можно купить домой коврик и гантели. Можно заниматься дома, можно ходить в зал.

Если вовремя не обратить внимание на скрытое ожирение, то ткани, например, печени могут начать замещаться жирами, что потенциально ведет к жировому гепатозу, заключил специалист.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что переедание не является причиной лишнего веса. Эксперты предполагают, что ожирение, вероятно, имеет связь с современным стилем питания, в котором преобладают быстрые углеводы. В частности, фастфуд, сладости и выпечка.