В Минздраве высказались об "эпидемии" нового типа ожирения у москвичек

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал Москве 24 сообщение об "эпидемии" скрытого ожирения у москвичек.
Ранее антропологи НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова пришли к выводу, что 40% взрослых жительниц столицы страдают скрытым ожирением, передает "Московский комсомолец". По-другому это заболевание еще называют саркопеническим ожирением. Оно характеризуется увеличением доли жира в организме за счет сокращения мышц, при этом вес человека остается в норме.
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России рассказал, как можно бороться с этим недугом.
В свою очередь, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что саркопеническое ожирение характерно не только для москвичек, но и в целом для жителей крупных городов по всему миру. Эксперт добавила, что недуг начинает проявляться с возрастом, преимущественно после 40 лет.
"С возрастом объем физической активности сокращается. Если мы посмотрим, сколько двигаются дети и люди старше 40 лет, разница выйдет очень большая. Также на саркопеническое ожирение влияют общие процессы старения организма и неправильное питание – большое количество быстрых углеводов в рационе", – уточнила диетолог в беседе с Москвой 24.
По ее словам, скрытое ожирение особенно опасно тем, что его зачастую невидно визуально и страдать им может внешне довольно стройный человек.
Если вовремя не обратить внимание на скрытое ожирение, то ткани, например, печени могут начать замещаться жирами, что потенциально ведет к жировому гепатозу, заключил специалист.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что переедание не является причиной лишнего веса. Эксперты предполагают, что ожирение, вероятно, имеет связь с современным стилем питания, в котором преобладают быстрые углеводы. В частности, фастфуд, сладости и выпечка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: