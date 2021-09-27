Американские ученые рассказали о пользе бактерий при похудении

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Специалисты Вашингтонского университета в США изучили влияние микроорганизмов в кишечнике на процесс похудения. Об этом сообщает "Мир 24".

К исследованию ученые пригласили 105 человек с лишним весом. Для участия в эксперименте они проходили особую программу по похудению.

Научная группа установила, что микроорганизмы в кишечнике способны как регулировать метаболизм и усваивать питательные вещества, так и участвовать в сжигании жира. За этот процесс отвечают бактерии превотеллы.

Специалисты отметили, что анализ крови между участниками исследования почти не отличался. При этом те, кто активно терял вес, в кишечнике имели значительно больше полезных бактерий, чем испытуемые с устойчивым или медленно снижающимся весом.

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