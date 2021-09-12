Диетолог развеял популярный миф о похудении

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Диетолог Андрей Невский развеял миф о том, что людям, желающим похудеть, нельзя есть после 18.00. Его слова со ссылкой на издание "Главред" приводит "Газета.ру".

Специалист убежден, что есть вечером важно и нужно. Однако ужин необходимо планировать заранее, подсчитав калории до приема пищи, а не после.

Для улучшения процесса жиросжигания, на ужина лучше выбрать белки и углеводы. Жиры в продуктах, из которых будет состоять ужин, могут содержаться лишь в небольшом количестве.

Диетолог рекомендует приготовить овощной салат. В качестве основного блюда лучше отдать предпочтение рыбе и морепродуктам. Допустил Невский употребление в пищу и мяса птицы. Гарнир к основному блюду лучше выбрать из числа тех, что содержат крахмал.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала продукты, продлевающие жизнь. По ее словам, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу, овощи и мясо.