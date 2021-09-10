Диетолог перечислила самые полезные способы приготовления мяса

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Перечислены самые полезные способы приготовления мяса. Об этом рассказала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.
Специалист отметила, что самыми здоровыми методами приготовления мяса являются тушение, варка и гриль. Главным условием должно быть отсутствие черной корочки, которая получается при пригорании.
"Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – подчеркнула Хачирова.
Еще одним хорошим вариантом будет приготовление мяса в мангале на открытом огне. При этом такое блюдо не следует есть чаще, чем один раз в неделю.
"Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – заявила Хачирова.
По мнению специалиста, в рационе человека должно присутствовать красное мясо. Оно содержит гемовое железо, которое поддерживает гемоглобин, поясняет диетолог.
"Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – предупредила Хачирова и посоветовала употреблять красное мясо не чаще двух-трех раз в неделю.
Эксперт добавила, что мясо не стоит разделять на летнее и зимнее. Такая классификация не имеет оснований, считает врач.
Ранее диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро назвала самую полезную рыбу. По ее словам, лучше всего в организме усваивается лосось.
Эксперты рассказали, как выбрать рыбу, икру и мясо
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