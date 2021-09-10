Диетолог перечислила самые полезные способы приготовления мяса

Фото: depositphotos/d.travnikov

Перечислены самые полезные способы приготовления мяса. Об этом рассказала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.

Специалист отметила, что самыми здоровыми методами приготовления мяса являются тушение, варка и гриль. Главным условием должно быть отсутствие черной корочки, которая получается при пригорании.

"Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", – подчеркнула Хачирова.

Еще одним хорошим вариантом будет приготовление мяса в мангале на открытом огне. При этом такое блюдо не следует есть чаще, чем один раз в неделю.

"Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза", – заявила Хачирова.

По мнению специалиста, в рационе человека должно присутствовать красное мясо. Оно содержит гемовое железо, которое поддерживает гемоглобин, поясняет диетолог.

"Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – предупредила Хачирова и посоветовала употреблять красное мясо не чаще двух-трех раз в неделю.

Эксперт добавила, что мясо не стоит разделять на летнее и зимнее. Такая классификация не имеет оснований, считает врач.

Ранее диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро назвала самую полезную рыбу. По ее словам, лучше всего в организме усваивается лосось.

